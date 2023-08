Lang, lang ist es her. 15 Jahre wartet Werder nun schon auf einen Sieg gegen die Bayern. Zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison soll es endlich wieder mit einem Dreier klappen.

Als Werder Bremen das letzte Mal ein Pflichtspiel gegen den FC Bayern München gewann, war Ole Werner gerade 20 Jahre alt. Am 20. September 2008 gewannen die Grün-Weiß auf spektakuläre Art und Weise in München mit 5:2 und fügten dem damaligen Bayern-Coach Jürgen Klinsmann eine empfindliche Niederlage zu.

Seitdem gab es für Werder Niederlagen en masse, meistens sogar noch richtig hoch. 27 Spiele in der Liga und wettbewerbsübergreifend 31 Partien nacheinander sind die Bremer gegen den einstigen Erzrivalen ohne Sieg - eine solche Negativserie gab es in der Geschichte der Fußball-Bundesliga bislang noch nie.

An diesem Freitag (20.30 Uhr/SAT.1 und DAZN) nehmen die Norddeutschen einen neuen Anlauf. Zum Eröffnungsspiel der 60. Bundesliga-Saison ist der Rekordmeister zu Gast im ausverkauften Weserstadion. Die Negativserie soll dann unter Flutlicht am Osterdeich aber keine Rolle spielen. "15 Jahre - Gott sei Dank sind die wenigsten schon 15 Jahre hier", sagte Werder-Coach Ole Werner mit einem Lächeln. "Und daher sind sie auch nicht für diese Statistik verantwortlich. So eine Statistik wird sicher keinen extra hemmen oder groß beschäftigen", sagte der Bremer Trainer.

