Werder Bremens Trainer Ole Werner bleibt in der Dauerdebatte über einen möglichen Abschied von Nationalspieler Niclas Füllkrug "optimistisch". Im Fußball gebe es für Vereine wie Werder aber während der Transferphase "keine hundertprozentige Gewissheit", sagte Werner beim TV-Sender Sat.1 kurz vor dem Bundesliga-Auftaktspiel am Freitagabend gegen den FC Bayern. Der Stürmer selbst beantwortete eine entsprechende Nachfrage nach dem 0:4 nicht. "Interessiert nicht, ist völlig uninteressant", sagte er bei DAZN.

Füllkrugs Vertrag in Bremen läuft 2025 aus, in diesem Sommer war aber immer wieder über vorzeitigen einen Abschied des 30 Jahre alten Torschützenkönigs spekuliert worden. "Ich glaube, er fühlt sich wohl in Bremen", sagte Werner. "Er hat einen ganz großen Anteil daran, dass wir uns in die richtige Richtung entwickelt haben."

