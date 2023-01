Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall im Landkreis Wesermarsch lebensgefährlich verletzt worden. Die 83-Jährige überquerte am Dienstagabend die Bundesstraße 212 im Bereich der Ortsdurchfahrt Elsfleth und wurde dabei von dem Auto eines 39-Jährigen erfasst, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Frau erlitt demnach schwere Kopfverletzungen. Beide Unfallbeteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Ortsdurchfahrt war etwa anderthalb Stunden gesperrt.