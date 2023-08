Weil drei Menschen gemeinsam einen schweren Diebstahl begangen haben sollen, ermittelt die Polizei gegen sie. Zunächst wurde in einem Einkaufszentrum in Brake (Landkreis Wesermarsch) eine 27 Jahre alte Frau am Dienstag vorläufig festgenommen. Sie hatte mutmaßlich Waren im Wert von etwa 400 Euro entwendet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Weil drei Menschen gemeinsam einen schweren Diebstahl begangen haben sollen, ermittelt die Polizei gegen sie. Zunächst wurde in einem Einkaufszentrum in Brake (Landkreis Wesermarsch) eine 27 Jahre alte Frau am Dienstag vorläufig festgenommen. Sie hatte mutmaßlich Waren im Wert von etwa 400 Euro entwendet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

In der Nähe des Einkaufszentrums nahm die Polizei danach einen 55-Jährigen und eine 45-Jährige in einem Auto fest. Im Wagen befanden sich gestohlene Waren, die rund 1000 Euro wert waren. Der Mann und die Frau waren zuvor mit der 27-Jährigen in dem Einkaufszentrum gesehen worden. Der Mann fuhr zudem ohne Führerschein.

Die Telefone der drei mutmaßlichen Täter wurden nach einer entsprechenden Anordnung beschlagnahmt. Das Diebesgut wurde in Verwahrung genommen. Weil die 27-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, befasst sich das Ausländeramt mit dem Fall.

