In Niedersachsen ist nach vorläufigen Daten der bisherige Hitzerekord geknackt worden. In Barsinghausen-Hohenbostel (Region Hannover) wurden demnach am Mittwoch 40,0 Grad Celsius gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Abend mitteilte. Die Temperatur in dem Bundesland sei so hoch wie noch nie gewesen seit dem Beginn der Wetteraufzeichnung. Der bisherige Rekordwert von 39,6 Grad war am 25. Juli 2019 in Dörpen (Landkreis Emsland) gemessen worden.