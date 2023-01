Ein frischer Sonntag mit Schnee und Regen erwartet die Menschen in Niedersachsen und Bremen. Im Süden soll es am Vormittag schneien und im Norden von Niedersachsen kommt Regen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag mitteilte. Die Temperaturen liegen im Bergland bei null Grad und in Ostfriesland steigen sie bis auf sechs Grad. In der Nacht auf Montag kann es in den Bergen erneut schneien. Die Temperatur im Harz sinkt bis auf minus drei Grad, in Bremen sind es vier Grad. An der Küste und im Bergland werden Sturmböen erwartet.