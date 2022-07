Gegen die rekordverdächtige Hitze, unter der viele Menschen leiden, ist nach Einschätzung der Pastorin Antje Wachtmann ein Kraut gewachsen: Sie lädt die Menschen dazu ein, sich vor allem in alten Kirchengebäuden abzukühlen. Alte Kirchen mit ihren dicken Wänden bräuchten eine ganze Weile, bis sie sich aufheizten - dort sei es angenehm kühl, sagte die Referentin für Kirche im Tourismus der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers am Mittwoch in Aurich. "Einen Moment runterkommen, die Stille genießen - das ist für die Seele gut, und für den Körper auch."