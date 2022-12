In Niedersachsen und Bremen ist wegen Glätte der Schulunterricht teils oder auch komplett abgesagt worden. Die Polizeistationen zählten zahlreiche Unfälle. Für die Nacht zum Dienstag wird erneut vereinzelt Glätte erwartet.

In Niedersachsen und Bremen gibt es eine umfangreiche Glatteislage, wie der Deutsche Wetterdienst am Montagmorgen in einer Warnung mitteilte. Das Glatteis werde teils bis zum Mittag anhalten. In mehreren Landkreisen und Städten fiel als Folge am Montag der Präsenzunterricht an allgemein- und berufsbildenden Schulen aus. Es kam zu zahlreichen Verkehrsunfällen. In der Stadt Osnabrück und im Landkreis Wolfenbüttel blieben Müllabfuhren am Morgen im Hof stehen. Die Kreisverwaltung im Landkreis Peine gab bekannt, nur eingeschränkt erreichbar zu sein. Auch in der Nacht zum Dienstag soll es vereinzelt Glätte geben, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Der Präsenzunterricht fiel an allgemein- und berufsbildenden Schulen vielerorts aus. Von öffentlichen Stellen gemeldet wurden Absagen am Sonntag und Montag aus den Landkreisen: Diepholz, Northeim, Celle, Hameln-Pyrmont, Grafschaft Bentheim, Leer, Osterholz, Stade, Wittmund und Vechta sowie aus den Städten Delmenhorst, Hildesheim und Wolfsburg - außerdem aus Stadt und Landkreis Osnabrück. In Stadt und Landkreis Göttingen wurde der Unterricht an Grund- und weiterführenden Schulen abgesagt, aber nicht an den berufsbildenden Schulen. In der Stadtgemeinde Bremerhaven entfielen an allen öffentlichen Schulen die ersten beiden Unterrichtsstunden. Ebenso in der Stadtgemeinde Bremen, wie die Polizei mitteilte.

Es kam zu zahlreichen Unfällen durch die Glätte. Auf der Autobahn 27 bei Walsrode-Hamwiede (Landkreis Heidekreis) ist ein 25 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall getötet worden. Sein Auto war aufgrund von Glätte von der Fahrbahn abgekommen. Die Autobahn war am Morgen erst voll und dann halbseitig gesperrt.

Auch die Durchfahrt auf der Autobahn 7 zwischen Hannover und Hamburg war zwischen 3.30 Uhr und 4.30 Uhr nach einem Unfall bei Bad Fallingbostel (Landkreis Heidekreis) blockiert. Es gab dabei keine Verletzten, wie ein Sprecher Polizeiinspektion Heidekreis mitteilte. Kurz vor 6.00 Uhr kam es zu einem weiteren Unfall auf der Autobahn 7 zwischen Kassel und Göttingen, kurz vor dem Autobahndreieck Drammetal. Auch in diesem Fall musste die Autobahn gesperrt werden. Ob es Verletzte gab, war der Polizei Göttingen zunächst nicht bekannt.

Im Stadtgebiet und in der Region Hannover kam es am frühen Morgen zu mehreren Unfällen, wobei jedoch keine Menschen zu Schaden kamen, wie ein Sprecher der Polizei Hannover am Morgen sagte. Ähnliche Zustände gab es in Braunschweig, Oldenburg, Osnabrück und dem Emsland, wie lokale Polizeistellen mitteilten. In Bremen zählte die Polizei rund 80 Autounfälle wegen Glätte - es habe vor allem Blechschäden gegeben.

In Osnabrück fuhr die Müllabfuhr am Montagmorgen wegen der Glätte zunächst nicht aus. Viele Strecken seien zu glatt für die großen und schweren Müllfahrzeuge, hieß in einer Mitteilung vom Osnabrücker Servicebetrieb. Gegen 9.00 Uhr wurde gemeldet, dass die Müllabfuhr den Betrieb wieder aufgenommen hat. Dagegen fallen im Landkreis Wolfenbüttel Fahrten der Müllabfuhr am Montag aus, wie aus einer Mitteilung des Landkreises hervorging. Die ausgefallenen Leerungen sollen am Dienstag nachgeholt werden.

Die Kreisverwaltung im Landkreis Peine ist am Montag nur eingeschränkt erreichbar, wie es in einer Mitteilung hieß. Menschen, die einen Termin bei der Verwaltung vereinbart haben, werden gebeten, vor einem Besuch anzurufen.

