Auf gebietsweise starke Bewölkung müssen sich die Menschen am Dienstag in Niedersachsen und Bremen einstellen. Selten soll es leicht regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner Vorhersage meldet. Östlich der Weser soll am Nachmittag zunehmend die Sonne scheinen. Die Temperatur-Höchstwerte liegen der Prognose nach zwischen 21 Grad im Raum Göttingen und 15 Grad im Emsland.