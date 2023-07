In Niedersachsen und Bremen wird es zur Wochenmitte stürmisch. Nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ziehen am Dienstagabend Gewitter auf, die in der Nacht zu Mittwoch von schweren Sturmböen begleitet werden. Im Norden werden dann vor allem an der See einzelne Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten um 120 Stundenkilometer erwartet.