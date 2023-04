Eher kühl und windig wird das Wetter am Dienstag in Niedersachsen und Bremen. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Windböen, vereinzelt auch stürmische Böen. Hier und da soll es regnen. Die Temperatur-Höchstwerte liegen um zehn Grad, auf den Höhen des Harzes um sechs Grad. In der Nacht zum Mittwoch werden im Landesinneren Schauer erwartet.