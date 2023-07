Der Himmel bleibt auch in den kommenden Tagen meist bedeckt in Niedersachsen. Zum Start der neuen Woche ist es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) landesweit bewölkt bei Temperaturen von bis zu 25 Grad. Am Abend könne es immer wieder zu kräftigen Schauern und Gewittern kommen.