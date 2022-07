Sehr hohe Temperaturen und kein Regen - die Wetterlage stellte Natur, Menschen und Tiere in Niedersachsen zuletzt vor große Herausforderungen. Nun ist Regen in Sicht, allerdings in Form von Unwettern.

Zwei Tage haben Niedersachsen und Bremen unter heftiger Hitze gelitten - vorläufiger Temperaturrekord inklusive. Am Mittwoch stieg die Temperatur in Niedersachsen nach vorläufigen Daten erstmals seit Beginn der Wetteraufzeichnung auf 40 Grad Celsius, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Abend mitteilte. Der in Barsinghausen-Hohenbostel (Region Hannover) gemessene Wert übertrumpfte den bisherigen Rekord des Bundeslandes um 0,4 Grad: Am 25. Juli 2019 waren es in Dörpen (Landkreis Emden) 39,6 Grad.