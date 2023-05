Der Frühling zeigt sich am Anfang der neuen Woche in Niedersachsen und Bremen von seiner wechselhaften Seite. Am Montag steigen die Temperaturen laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nachmittags auf bis zu 22 Grad. Auf den Inseln bleibt es kühler bei maximal 15 Grad. In der Nacht zu Dienstag kühlt das Wetter dann ab. Gebietsweise kann es zu schauerartigem Regen bei 6 bis 9 Grad kommen. Tagsüber sollen die Temperaturen auf bis zu 16 Grad steigen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erwartet der Deutsche Wetterdienst weitere Abkühlungen auf 4 bis 8 Grad. Die erwartete Höchsttemperaturen liegen am Mittwoch zwischen 11 und 15 Grad. Immer wieder soll es die Woche über außerdem zu frischem Wind und gebietsweise Nebel mit Sichtweite unter 150 Metern kommen.