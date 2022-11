In Niedersachsen und Bremen erwartet die Menschen ein wechselhafter Samstag mit Sonne und Wolken. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kommt es an der See teilweise zu Regen. Die Temperaturen steigen im Harz bis auf zehn Grad und auf den Inseln bis auf 13 Grad.

In Niedersachsen und Bremen erwartet die Menschen ein wechselhafter Samstag mit Sonne und Wolken. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kommt es an der See teilweise zu Regen. Die Temperaturen steigen im Harz bis auf zehn Grad und auf den Inseln bis auf 13 Grad.

In der Nacht zum Sonntag kommt es besonders zwischen dem Emsland und der Elbemündung zu Schauern. Die Temperatur sinkt bis auf vier Grad ab. Im Südosten lockert es dann am Sonntag auf, im Rest des Landes bleibt es bewölkt und regnerisch. An der See wird es windig, teilweise gibt es starke Böen.

Deutscher Wetterdienst