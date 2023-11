Wind und Regen in Niedersachsen und Bremen vorhergesagt

Der Freitag startet in Niedersachsen und Bremen mit vielen Wolken und örtlichen Schauern. Vereinzelt kann es laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch zu Gewittern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 11 Grad. Begleitet wird die Bewölkung von frischem Wind, der an der Küste auch stürmisch werden kann.

In der Nacht zum Samstag kühlen die Temperaturen auf bis zu 3 Grad ab. Am Samstag selbst dauern die Bewölkung und die Schauer an. Es wird maximal 9 Grad erwartet.

Wetterbericht DWD Stand 3.51 Uhr