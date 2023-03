Die Menschen in Niedersachsen und Bremen erwartet am Donnerstag ein bewölkter und wechselhafter Tag. Laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es vormittags und im Tagesverlauf bewölkt sein und regnen. Bei auffrischendem, in Böen teils stürmischem Südwestwind der Stärken sieben bis acht, der am Abend nachlässt, liegen die Temperaturen bei milden 12 Grad auf den Inseln und 17 Grad in Göttingen. Tagsüber kann es vereinzelt auch stark gewittern mit der Gefahr von Sturmböen der Stärke acht bis neun und Hagel.