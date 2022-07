Im Raum Hannover haben sich Zugreisende am Mittwochabend auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen müssen. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Die Gründe dafür waren unter anderem ein Feldbrand sowie eine wegen Hitze ausgedehnte Weiche, wie ein Sprecher der Bahn informierte. So hatte es zwischenzeitlich wegen eines Feldbrandes neben der Gleise zwischen Minden und Bückeburg eine Streckensperrung und einen Feuerwehreinsatz gegeben. Am späteren Abend wurde der Zugverkehr hier wieder aufgenommen.