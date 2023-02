Am Freitag soll es kalt und windig in Niedersachsen und Bremen werden. An der See kann es nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von Freitag zeitweise zu Wind- und Sturmböen kommen. Im Laufe des Tages kann es auch im Binnenland windig werden. Besonders am Morgen rechnet der DWD gebietsweise mit Glätte durch gefrierenden Schneematsch.