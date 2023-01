Eine Windfahne zeigt die Windrichtung an. Foto

Windböen und stürmische Böen ziehen am Mittwoch über weite Teile Niedersachsens. Für den Süden, Westen und die Mitte des Bundeslandes hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) Sturmwarnungen der Stufe zwei ausgesprochen, wie er auf seiner Webseite mitteilte. In einigen Regionen könne es auch Sturmböen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde geben, meist liege die Windgeschwindigkeit aber zwischen 55 bis 70 Kilometer pro Stunde.

Wegen des Sturms stellte unter anderem die Brockenbahn, die in Sachsen-Anhalt an der Grenze zu Niedersachsen verkehrt, vorübergehend ihren Betrieb ein, wie die Harzer Schmalschurbahnen mitteilten.

Laut dem DWD soll der Wind am Donnerstag erst schwächer und am Freitag dann erneut stärker werden. Die Temperaturen bleiben dabei in den kommenden Tagen mild bei Werten im mittleren einstelligen Bereich.