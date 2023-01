Die Menschen in Niedersachsen und Bremen müssen sich am Montag auf einen stürmischen Tag einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden im Binnenland zunächst Windböen der Stärke sieben bis stürmische Böen der Stärke acht erwartet, ab dem Vormittag dann auch Sturmböen. An der Nordsee rechnen die Meteorologen sogar mit schweren Sturmböen mit Windstärke zehn. Vereinzelt kann es auch gewittern und insbesondere im Bergland glatt werden.

Am Vormittag regnet es außerdem, im Bergland schneit es sogar teilweise, was im weiteren Verlauf in bewölktes Schauerwetter übergeht. Die Temperaturen steigen dabei auf milde fünf bis acht Grad an, im Oberharz bei vorübergehendem Tauwetter auf drei bis fünf Grad.

Die Nacht zum Dienstag wird der Vorhersage zufolge wolkig und vereinzelt regnerisch. Im Bergland schneit es erneut etwas. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte von zwei bis fünf Grad, im Oberharz auf minus ein Grad. Dabei weht mäßiger, an der See frischer bis starker Wind aus westlicher Richtung.

Prognose des DWD