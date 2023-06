In Niedersachsen müssen bis zum Ablauf der verlängerten Frist Ende Juni noch in etwa 50.000 Fällen gewährte Corona-Soforthilfen zurückgezahlt werden. Dabei geht es um Fördergeld für Unternehmen und Soloselbstständige, das im Nachhinein gesehen höher ausgefallen war als der tatsächliche Bedarf. "Es werden aktuell die Bescheide erstellt", teilte die landeseigene NBank am Freitag in Hannover mit. Teils betreffe dies bisher nicht vollständige Rückzahlungen, teils fehlende Rückmeldungen von Hilfsempfängern.