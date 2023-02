Niedersachsen will seine Hochschulen und Forschungseinrichtungen mit zusätzlichen 576 Millionen Euro konkurrenzfähiger machen. Das haben Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD), die Volkswagenstiftung und die Landeshochschulkonferenz am Mittwoch in Hannover angekündigt. Man investiere damit in die Zukunft des Landes, sagte der Minister: "Um die Stärken und die Potenziale weiter zu entfalten, braucht es die besten und klügsten Köpfe und die bestmögliche Infrastruktur." Die Förderung ist in drei Themengebiete eingeteilt - Transformation, Digitalität und Spitzenforschung.