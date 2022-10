Die Verstärkung eines Deiches in Wittmund wird sich wegen des im Bau befindlichen ersten deutschen schwimmenden Importterminals für Flüssigerdgas (LNG) in Wilhelmshaven verzögern. Die eigentlich für dieses Quartal vorgesehenen Bauarbeiten am Deich im Stadtteil Harlesiel sollen ein Jahr später als geplant erfolgen, teilte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) am Montag mit. Der Bau des Terminals in Wilhelmshaven würde viel Personal binden. "Dieses Personal fehlt dann an anderer Stelle, was in Harlesiel leider zu Verzögerungen bei der Projektumsetzung führt", sagte Thomas Schoneboom vom NLWKN.