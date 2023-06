Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. Foto

Der Tod eines 67 Jahre alten Wolfsburgers gibt der Polizei Rätsel auf. Der Mann sei am Samstagabend liegend auf der Landesstraße 294 zwischen Neindorf und Heiligendorf von einer Zeugin bemerkt worden, teilten die Beamten am Sonntag mit. Als die Frau anhielt, um zu helfen, kam dem Bericht zufolge ein Auto aus der Gegenrichtung, prallte gegen den Mann und schleifte diesen einige Meter mit.

Der Fahrer fuhr weiter in den Stadtteil Neindorf und bog nach ersten Erkenntnissen nach links in eine Straße ab. Dort wurde wenig später durch Ersthelfer der tödlich verletzte Fußgänger gefunden, wie die Polizei weiter berichtete. Die weitere Fluchtrichtung des Autofahrers sei unbekannt und die Ermittler erhoffen sich dringend Zeugenhinweise. Am Sonntagnachmittag gab die Polizei bekannt, dass nach Hinweisen nach einem dunklen Passat Variant gesucht werde.

Die genauen Umstände des Vorfalls blieben zunächst aber weiter völlig unklar, wie eine Polizeisprecherin sagte. Warum der 67-jährige Mann gegen 22.30 Uhr auf der Landstraße lag, ist demnach noch offen. Der Bereich am Ortsausgang Neindorf war für die Unfallaufnahme gesperrt und die Staatsanwaltschaft Braunschweig schickte einen Gutachter.

