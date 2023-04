Die Grizzlys Wolfsburg sind überraschend im Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey in Führung gegangen. Die Niedersachsen gewannen am Dienstag das dritte von sieben möglichen Partien beim Titelfavorit EHC Red Bull München mit 5:3 (0:0, 4:2, 1:1). Damit führt das Team von Trainer Mike Stewart die Halbfinal-Serie mit 2:1 an. Am Donnerstag (19.00 Uhr/Magentasport) findet das vierte Aufeinandertreffen in Wolfsburg statt.

Vor 5728 Zuschauern brachten Spencer Machacek (23. Minute), Trevor Mingoia (29.) und Dustin Jeffrey (34.) die Gäste mit 3:0 in Führung. In einer furiosen Endphase des zweiten Durchgangs sorgte Yasin Ehliz (38.) für das 1:3, Tyler Morley (39.) konnte wieder den Drei-Tore-Vorsprung herausschießen. Chris DeSousa verkürzte wieder nur eine Minute später auf 2:4. München kam im Schlussdrittel durch Zach Redmond (45) noch auf 3:4 heran. Machacek sorgte in der 50. Minute mit seinem zweiten Tor des Abends für die Entscheidung, weil auch Torhüter Dustin Strahlmeier mit mehreren Paraden überzeugen konnte.

