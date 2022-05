Fußball-Nationalspielerin Tabea Waßmuth hat ihren noch zwei Jahre laufenden Vertrag mit dem VfL Wolfsburg vorzeitig bis 2025 verlängert. Das gab der Tabellenführer der Frauenfußball-Bundesliga am Freitag bekannt. «Tabea hat die Erwartungen, die wir mit ihrer Verpflichtung in sie gesetzt haben, bei weitem übertroffen. Ihre Entwicklung in den letzten Monaten ist beeindruckend», sagte Wolfsburgs Sportlicher Leiter Ralf Kellermann.

Die 25 Jahre alte Stürmerin war vor dieser Saison von 1899 Hoffenheim zum VfL gewechselt. In der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League erzielte Waßmuth bislang 21 Tore. Zusammen mit Alexia Putellas vom FC Barcelona führt sie mit zehn Treffern auch die Torschützinnenliste der aktuellen Champions-League-Saison an.