Nonnemacher für Wiedereinführung kostenfreier Corona-Tests

Ein Mitarbeiter des Roten Kreuzes hält einen Corona-Schnelltest in der Hand. Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild

Angesichts rasant steigender Corona-Infektionszahlen hat sich Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) dafür ausgesprochen, die kostenfreien Corona-Tests für alle Bürger wieder einzuführen. «Rückblickend muss man sagen, dass es ein Fehler war, die kostenfreien Testangebote für alle abzuschaffen», sagte die Ministerin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. «Wir brauchen jetzt deutlich mehr Tests, um die Ausbreitung des Coronavirus bremsen zu können.» Gerade in sensiblen Bereichen wie in Alten- und Pflegeheimen müsse die Testpflicht ausgeweitet werden, sagte Nonnemacher.

In Brandenburg blieb die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiterhin auf einem Höchststand für diesen Herbst: Innerhalb eines Tages wurden von den Gesundheitsämtern 1303 neue Fälle gemeldet, wie das Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte. Das waren genauso viele wie am Donnerstag, als ein Höchststand seit Mitte Januar registriert worden war.