Nord-CDU fordert Konsequenzen aus Bundestagswahl-Schlappe

Die Basis der CDU in Schleswig-Holstein verlangt von der Partei eine ehrliche Aufarbeitung der Niederlage bei der Bundestagswahl und eine stärkere Einbeziehung der Mitglieder. Dies ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den Kreisvorsitzenden. Diese werden am Mittwoch in einer Videoschalte mit dem Landesvorsitzenden Daniel Günther beraten. Drei Tage später folgt eine Bundeskonferenz der CDU-Kreisvorsitzenden in Berlin. Dabei wird es nach dem angekündigten Rückzug des gescheiterten Kanzlerkandidaten Armin Laschet auch um das Verfahren zur Wahl eines neuen Parteivorsitzenden gehen. Mit Blick auf eine mögliche Entscheidung per Mitgliederbefragung gibt es in der Nord-CDU der Umfrage zufolge ein breites Meinungsspektrum.

