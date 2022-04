Rund 1500 Biker haben laut Polizei am Ostersonntag in Husum am Motorradgottesdienst und -corso teilgenommen. Bei der gemeinsamen Ausfahrt sei es im hinteren Teil des Pulks zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein Motorradfahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Rund 1500 Biker haben laut Polizei am Ostersonntag in Husum am Motorradgottesdienst und -corso teilgenommen. Bei der gemeinsamen Ausfahrt sei es im hinteren Teil des Pulks zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein Motorradfahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der für den Motorradgottesdienst zuständige Pastor der Nordkirche, Lars Lemke, hatte das Motto «Wer wälzt uns den Stein?» gewählt. Für den 59-Jährigen ist dies die entscheidende Frage in der Ostergeschichte. Es sei ein ganz starkes Bild. «Denn es beschreibt etwas Entscheidendes im Leben: Dass Menschen sich auf den Weg machen, dass sie ein Ziel haben, von dem sie nicht wissen können, wie und ob sie es erreichen, und dennoch aufbrechen.»

Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine erhielten die Motorradfahrer in diesem Jahr zusätzlich zu den gelben Segensbändchen ein blaues Bändchen als Zeichen der Solidarität. Ein Teil der Spenden sollen für die Flüchtlingsarbeit in der Kirchengemeinde Husum eingesetzt werden.

Bei mildem und sonnigen Frühlingswetter kamen Tausende Zuschauer in die Stadt. Sie besuchten Cafés und Restaurants oder verfolgten einfach am Straßenrand oder auf dem Marktplatz das zeitweise lautstarke Treiben.