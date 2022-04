Eine Maschinenhalle in Emmelsbüll-Horsbüll (Kreis Nordfriesland) ist komplett ausgebrannt. Da sich mehrere Fahrzeuge und Maschinen in der Halle befanden, werde der entstandene Sachschaden auf etwa 500.000 Euro geschätzt, sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache in der Nacht zum Freitag ausgebrochen. Nun ermittelt die Polizei. Verletzt wurde nach Angaben des Sprechers niemand.