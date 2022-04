Nach der Explosion eines Ofens ist in Sankt Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) ein Einfamilienhaus unbewohnbar. Der wasserführende Ofen war am Samstagabend aus zunächst unklarer Ursache explodiert, wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen berichtete. Dadurch wurde eine Hauswand stark beschädigt. Die Hauseigentümer waren nach Angaben des Sprechers zum Zeitpunkt der Explosion nicht vor Ort. Verletzte gab es ihm zufolge nicht. Am Sonntag war das Haus zwar begehbar, aber nicht mehr bewohnbar. Andere Gebäude waren nicht betroffen. Zuvor hatten regionale Medien über den Vorfall berichtet.

