Der Edersee in Nordhessen ist vollgelaufen. Nach Angaben der Stadt Waldeck betrug die Füllmenge des drittgrößten Stausees in Deutschland am Donnerstag 100 Prozent. «Derzeit rechnen wir eher nicht mit einem Überlauf, er bleibt aber möglich», erklärte das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) im niedersächsischen Hann. Münden. Sollte der See doch überlaufen, sind demnach keine Schäden zu erwarten. Die Überlaufmenge könne nur gering sein.