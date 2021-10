Nordische Kombination: Rydzek und Nowak holen Meistertitel

Johannes Rydzek und Jenny Nowak haben die deutschen Meistertitel in der Nordischen Kombination gewonnen. Der 29 Jahre alte Doppel-Olympiasieger Rydzek setzte sich beim Wettkampf im thüringischen Oberhof und Zella-Mehlis am Samstag vor Terence Weber und Fabian Rießle durch. Sein Vorsprung vor Weber betrug nach einem Sprung von der Skisprungschanze und einem 10-Kilometer-Lauf auf Skirollern 2,3 Sekunden. Bei den Frauen gewann Nowak am Sonntag mit großem Vorsprung vor Cindy Haasch und Marie Naehring. Nowak hatte auch schon nach dem Springen geführt.

Im Teamsprint gewann das Oberstdorfer Duo Julian Schmid und Johannes Rydzek. Rang zwei ging an das Sachsen-Team Eric Frenzel/Terrence Weber (SSV Geyer) vor Manuel Faißt und Fabian Rießle (SV Baiersbronn/SZ Breitnau)