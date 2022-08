"Hotel Mama" weiter beliebt: 70 Prozent leben bei Eltern

Günstig wohnen mit warmer Mahlzeit und häufig kostenlosem Wäscheservice: Das "Hotel Mama" bleibt bei jungen Menschen in Nordrhein-Westfalen äußerst beliebt. 69,6 Prozent der 15- bis 24-Jährigen hätten 2021 im Haushalt ihrer Eltern gelebt, teilte das Statistische Landesamt IT.NRW am Freitag in Düsseldorf mit. Bei jungen Männern liegt der Anteil dabei mit 73,1 Prozent deutlich höher als bei jungen Frauen (65,8). Im Zehn-Jahres-Vergleich ist der Anteil der "Nesthocker" landesweit allerdings zurückgegangen: 2011 hatten in NRW noch mehr als drei Viertel (75,4 Prozent) der jungen Menschen zwischen 15 und 24 im elterlichen Haushalt gelebt.