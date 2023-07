Der Kölner Fußballprofi Mark Uth hat nach neunmonatiger Verletzungspause sein Comeback gefeiert. Der 31-Jährige, der wegen einer Schambein- und Leistenverletzung lange pausieren musste, kam am Freitagabend im Testspiel des 1. FC Köln beim Nachbarschaftsclub Fortuna Köln in der 61. Minute für Jacob Christensen aufs Feld. Der Routinier, der in der Schlussphase gleich zwei gute Chancen hatte und dabei einmal nur die Latte traf, soll langsam aufgebaut und wieder an die Bundesliga herangeführt werden.