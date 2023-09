Hannover 96 hat in der 2. Fußball-Bundesliga nur knapp die Tabellenführung verpasst. Trotz starker Leistung und früher Führung spielten die Niedersachsen am Sonntag im Topspiel nur 1:1 (1:0) bei Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf. Im Fall eines Sieges wäre die Mannschaft von Stefan Leitl auf Platz eins gesprungen.

Hannover 96 hat in der 2. Fußball-Bundesliga nur knapp die Tabellenführung verpasst. Trotz starker Leistung und früher Führung spielten die Niedersachsen am Sonntag im Topspiel nur 1:1 (1:0) bei Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf. Im Fall eines Sieges wäre die Mannschaft von Stefan Leitl auf Platz eins gesprungen.

Vor 35 444 Zuschauern in der Düsseldorfer Arena erzielte Cedric Teuchert (7. ) schon in der Anfangsphase den Treffer zum 1:0 für Hannover. Der griechische Neuzugang Christos Tzolis rettete der Fortuna aber die Tabellenführung, als er per Foulelfmeter in der 58. Minute zum 1:1 traf. So reisen die Rheinländer nun einem Zähler Vorsprung auf die Konkurrenz am Freitag zum nächsten Spitzenspiel beim Hamburger SV.

Eine Woche nach dem 7:0-Erfolg gegen den VfL Osnabrück knüpften die 96er aber an ihre starke Form an. Teuchert gelang bereits sein siebter Saisontreffer. Der 26-Jährige vergab kurz vor der Pause noch eine große Chance, als er an Düsseldorfs gutem Keeper Florian Kastenmeier scheiterte.

Kader Fortuna Düsseldorf Hannover 96