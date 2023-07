Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den FC Schalke 04 wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 18.000 Euro belegt. Damit reagierte der Verband auf Vorkommnisse beim Heimspiel am 20. Mai gegen Eintracht Frankfurt, bei dem mehrere pyrotechnische Gegenstände gezündet wurden. Zudem wurde ein Feuerzeug aus dem Zuschauerbereich in Richtung eines Gästespielers und des Schiedsrichters geworfen. Getroffen wurde dabei niemand. Der Revierclub hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.