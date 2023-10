Der Belgier Karel Geraerts (41) soll nach Informationen der "Bild" neuer Trainer des Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 werden. Die Gespräche mit Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor André Hechelmann seien weit fortgeschritten, der Deal sei nahezu perfekt, berichtete die Zeitung am Samstag. Demnach soll Geraerts in der kommenden Woche in Gelsenkirchen antreten und nach der Länderspielpause in der Auswärtspartie beim Karlsruher SC (22. Oktober) sein Debüt geben. Geraerts trainierte zuletzt den belgischen Überraschungsclub Union Saint Gilloise. Trotz einer erfolgreichen Saison mit Platz drei trennte sich der Club aber von Geraerts.