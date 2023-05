Arminia Bielefeld hat im Kampf um den Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga eine große Chance verspielt und den Sprung vom Relegationsplatz verpasst. Die seit nun fünf Spielen sieglosen Ostwestfalen kamen im Duell der Bundesliga-Absteiger mit der SpVgg Greuther Fürth am Freitagabend über ein 1:1 (1:1) nicht hinaus und können nach den Spielen der weiteren Konkurrenz sogar noch auf die direkten Abstiegsränge zurückfallen. Die Fürther sind mit 37 Punkten wohl nicht mehr gefährdet. Vor 22.015 Zuschauern in der SchücoArena traf Bryan Lasme (17. Minute) für die Gastgeber, Branimir Hrgota erzielte den Treffer für die Fürther (25./Foulelfmeter).