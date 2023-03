Fußball Zweitligist Fortuna Düsseldorf will sich mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen den Hamburger SV endgültig im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga zurückmelden. "Wenn wir in dieser Saison nochmal den Finger heben wollen, dann ist es wichtig, dieses Spiel zu gewinnen", sagte Trainer Daniel Thioune vor dem Spiel gegen den Tabellendritten Hamburger SV am Freitag (18.30 Uhr/Sky) in der mit 51.200 Zuschauern erstmals seit 2019 wieder restlos ausverkauften Merkur-Spiel Arena. Die Fortuna hat nach dem 5:2 in Rostock als Vierter sieben Punkte Rückstand auf den HSV und könnte diesen auf vier Zähler verkürzen.