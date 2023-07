Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 kommt in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit allmählich in Fahrt. Zum Abschluss des Trainingslagers im österreichischen Mittersill kam der Bundesliga-Absteiger am Samstag zu einem souveränen 5:0 (2:0)-Erfolg gegen den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze mit dem früheren deutschen Nationalspieler Lukas Podolski. Die Treffer für die Mannschaft von Trainer Thomas Reis erzielten Kenan Karaman (14. Minute), Blendi Idrizi (32.), Neuzugang Bryan Lasme (67.), Assan Ouedraogo (79.) sowie Soichiro Kozuki (89.). Am Sonntag kehrt das Team nach Gelsenkirchen zurück. Am nächsten Freitag steht der nächste Test gegen den FC Twente Enschede an.