Das einzige Tor des Spitzenspiels fällt in der Schlussphase. Düsseldorf spielt in Unterzahl, der Hamburger SV schlägt zu.

Der Hamburger SV hat sich die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga von Fortuna Düsseldorf zurückerobert und seine Minikrise beendet. Dank eines Treffers von Laszlo Benes (83.) per Foulelfmeter besiegten die Hanseaten am Freitagabend die Rheinländer verdient mit 1:0 (0:0) und verdrängten sie von Platz eins. Zu diesem Zeitpunkt waren die Gäste in Unterzahl. Matthias Zimmermann (76.) hatte die Gelb-Rote Karte gesehen.

Der Erfolg für die Mannschaft von HSV-Trainer Tim Walter war auch psychologisch wichtig, nachdem sie zuletzt bei den Aufsteigern SV Elversberg und VfL Osnabrück verloren hatten. Die Hamburger stehen mit 16 Punkten zumindest bis zum Samstagabend ganz vorn, können aber vom Stadtrivalen FC St. Pauli (13) durch einen Sieg bei Hertha BSC noch überflügelt werden. Die Fortuna (14) rutschte vorerst auf den zweiten Platz.

Vor 56.100 Zuschauern im erstmals in dieser Saison nicht ganz ausverkauftem Volksparkstadion war den Gastgebern der Wille zur Wiedergutmachung anzumerken. Sie bemühten sich um Spielkontrolle und pressten die vom Ex-HSV-Trainer Daniel Thioune defensiv eingestellte Fortuna hoch.

Gefährliche Torchancen entstanden nur wenig, einzig ein Kopfball von Bakery Jatta (17.) aus kürzester Distanz sorgte für Gefahr. Auf der Gegenseite vergab Felix Klaus (35.) zweimal nacheinander die Möglichkeit für die Düsseldorfer Führung.

Düsseldorf kam mutiger aus der Halbzeitpause, Hamburg konnte sein Ballbesitzspiel jedoch schnell wieder aufnehmen. Ein Freistoß von HSV-Verteidiger Miro Muheim (56.) verlängerte Düsseldorfs Torhüter Florian Kastenmeier an den Pfosten. In die Schlussphase gingen die Düsseldorfer zu zehnt. Die Entscheidung brachte dann Benes mit seinem sechsten Saisontor.

