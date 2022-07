Kownacki und Hennings schießen Fortuna an die Tabellenspitze

Zwei Spiele, zwei Siege. Fortuna Düsseldorf bleibt unter Trainer Thioune ambitioniert und besiegt starke Paderborner. Damit übernehmen die Rheinländer vorerst die Tabellenspitze.

Fortuna Düsseldorf bleibt mit Trainer Daniel Thioune eine Heimmacht und hat zumindest für einen Tag die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. "Wir haben heute wieder alles reingeworfen. Das ist ein gutes Gefühl. Paderborn hat eine starke Mannschaft, die am letzten Wochenende fünf Tore geschossen hat", sagte Fortunas Torjäger Rouwen Hennings nach dem 2:1 (2:1)-Erfolg gegen den SC Paderborn am Freitagabend.