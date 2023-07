Der FC Schalke 04 steht nach Medieninformationen vor der Verpflichtung von Timo Baumgartl. Demnach hat der Fußball-Zweitligist mit dem niederländischen Club PSV Eindhoven eine Einigung über einen Transfer des Abwehrspielers erzielt. Laut "Funke Medien" soll der 27-Jährige am heutigen Mittwoch einen Medizincheck beim Revierclub absolvieren. Die Gespräche hatten sich zuletzt hingezogen, weil die Eindhovener angeblich noch Bonuszahlungen für den eigentlich ablösefreien Baumgartl im Fall einer Schalker Bundesliga-Rückkehr aushandeln wollten.

Nun scheint es möglich, dass der einstige Profi vom VfB Stuttgart und Union Berlin bereits am Freitag (20.30 Uhr, Sky/Sat.1) zum Saisonauftakt beim Hamburger SV im Schalker Kader steht. Der im Frühjahr 2022 an Hodenkrebs erkrankte Baumgartl soll helfen, die Lücke in der Abwehr des Bundesliga-Absteigers zu schließen, die nach der schweren Knieverletzung (Kreuzbandriss) von Leo Greiml entstanden ist.

