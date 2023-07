Der SC Paderborn muss zum Start in die 2. Fußball-Bundesliga auf Neuzugang Adriano Grimaldi verzichten. Den 32 Jahre alten Stürmer, der im Sommer von Drittligist 1. FC Saarbrücken gewechselt war, plagt eine Wadenverletzung. "Er ist keine Option für den Kader", sagte am Freitag Paderborns Trainer Lukas Kwasniok, dessen Mannschaft am Sonntag bei der SpVgg Greuther Fürth (13.30 Uhr/Sky) zu Gast ist. Aber auch ohne Routinier Grimaldi, dafür mit Top-Neuzugang Max Kruse sieht sich Paderborn "für den ersten Spieltag gewappnet. Wir haben die Breite im Kader, so das wir den Gegner auch immer vor Probleme stellen können", sagte Kwasniok.