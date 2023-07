Über 80 Minuten spielt Greuther Fürth gegen Paderborn in Überzahl. Das Debüt von Max Kruse endet vorzeitig. Bei den Franken trumpft Kapitän Hrgota auf.

Rekord-Niederlage und Auswechslung zur Pause: Das Debüt von Ex-Nationalspieler Max Kruse beim Fußball-Zweitligisten SC Paderborn endete mit einer herben und bitteren Niederlage. Nach über 80 Minuten in Unterzahl verloren die Ostwestfalen mit 0:5 (0:3) bei der SpVgg Greuther Fürth. Nie verlor ein Team am 1. Spieltag in der eingleisigen 2. Liga höher. Und das in der 50. Saison.

In Abwehrspieler Visar Musliu musste ebenfalls ein Paderborner Neuzugang den Platz nach grobem Foulspiel bereits in der 8. Minute verlassen. Anschließend sorgten Branimir Hrgota (35./45.) und Tim Lemperle (43.) vor 10.547 Zuschauern früh für ein fränkisches Fußball-Fest. Armindo Sieb (65.) und Joker Damian Michalski (77.) legten nach. Kruse war da schon nicht mehr auf dem Platz.

"Das war natürlich mal genau gar nicht sein Spiel", sagte SCP-Trainer Lukwas Kwasniok bei Sky über Kruse. Der Offensivspieler wurde für ein dominantes Spiel geholt, nun standen die Ostwestfalen schnell mit dem Rücken zu Wand. "Er war bemüht, aber er ist kein Verteidiger. Man musste extrem viel hinterherlaufen. Von daher war es ganz schwer für ihn. Deshalb haben wir in der Pause gewechselt. Das hatte mit der Leistung an sich nichts zu tun."

Allgemein sei es nicht das Spiel für seine Mannschaft gewesen. "Wir definieren uns nicht übers Verteidigen", sagte Kwasniok: "Aber auch mit Zehn gegen Elf kannst du natürlich kosequenter verteidigen." Selbstkritisch gab der Coach zu: "Ich habe mich ein wenig über mich selbst geärgert, dass ich das Zentrum nicht mit einem weiteren Spieler gestärkt habe. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir es gemacht und trotzdem noch zwei kassiert. Am Ende war es definitiv ein ganz, ganz bitterer Tag." Für alle Paderborner. Und nicht zuletzt auch für Max Kruse.

