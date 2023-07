Die Polizei in Paderborn hat den Fußball-Zweitligisten SC Paderborn vor einem bösen Erwachen in der Saisonvorbereitung bewahrt. Die Beamten nahmen zwei Männer vorläufig fest, die in der Nacht auf Samstag 19 Fahrräder vom Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum des Clubs entwenden wollten. Aufmerksam wurde die Polizei, weil einer der Täter mit einem unbeleuchteten Rad unterwegs war und flüchtete, als er überprüft werden sollte.