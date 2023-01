Dank eines späten Treffers von Robert Leipertz hat der SC Paderborn seine Negativserie in der 2. Fußball-Bundesliga beendet. Die Ostwestfalen gewannen am Freitag glücklich beim abstiegsbedrohten Karlsruher SC mit 1:0 (0:0) und rückten mit 29 Punkten zunächst auf Rang vier vor. Leipertz (90.+2) traf mit einem Schuss ins lange Eck zum für die Paderborner (90.+2), die damit eine Serie von vier Niederlagen nacheinander beendeten und mit Zuversicht dem DFB-Pokal-Achtelfinale am Dienstag gegen Bundesligist VfB Stuttgart entgegensehen können.