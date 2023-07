Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 und der Vorstandsvorsitzende Bernd Schröder haben sich für diesen Montag auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Man gehe im Guten auseinander.

Die lange Suche nach einem Trikotsponsor hat offenbar letztlich den Ausschlag gegeben für den Abschied des Vorstandsvorsitzenden Bernd Schröder beim FC Schalke 04. Erst einen Tag vor dem Auftaktspiel beim Hamburger SV (3:5) hatte der Bundesliga-Absteiger am vergangenen Donnerstag den neuen Sponsor vorstellen können. Die Brauerei Veltins, auch Namenssponsor der Arena war eingesprungen und hatte dem Verein die blanke Brust zum Saisonstart erspart. Mit dem erzielten Honorar für die Jahresvereinbarung sind die Schalker zwar Zweitliga-Spitze, sie liegt jedoch deutlich unter den erhofften fünf Millionen Euro.

Schröder, so ist aus Vereinskreisen zu hören, wurde vorgeworfen, zu spät Alternativen für den durch eine Klausel ermöglichten Ausstieg des Vorgänger-Unternehmens MeinAuto.de aufgetan zu haben. Der Verein und Schröder, dem viele Beobachter attestieren, im emotionalen Umfeld auf Schalke nie wirklich angekommen zu sein, haben sich nach Gesprächen in den vergangenen Wochen auf eine Vertragsauflösung zum 31. Juli verständigt. Die Initiative ging vom Aufsichtsrat aus. Dass Schröder den Club bis zum ursprünglichen Ablauf seines Vertrages am Jahresende in beratender Funktion unterstützt, deutet jedoch darauf hin, dass beide Seiten sich im Guten trennen.

Der Club will nun innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin suchen. Wie nach dem Abschied von Alexander Jobst im Juni 2021 bis zum Einstieg Schröders am 1. Januar 2022 werden die beiden Vorstände Christina Rühl-Hamers (Finanzen, Personal und Recht) und Peter Knäbel (Sport) Schröders Bereiche zunächst mit abdecken. Es soll aber in jedem Fall ein neuer Vorstands-Vorsitzender gesucht werden.

Vereinsmitteilung